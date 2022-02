¡Regresan Los Bukis a México! Estas son las fechas confirmadas

Los Bukis son parte de la herencia musical de México, por eso no es extraño que incluso en el país vecino hayan reunido a 70 mil almas durante su concierto de reencuentro en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde el próximo 13 de febrero se llevará a cabo el Súper Bowl.

Ahora, la famosa agrupación surgida en los 70 devolverá su amor a México con cinco conciertos que culminarán el 3 de diciembre en el Estadio Azteca, donde este miércoles ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que "los tiempos de Dios son perfectos" y que por eso los integrantes supieron acercarse de nueva cuenta y acabar con malentendidos entre ellos para dar cabida a una nueva era de Los Bukis, comentó Marco Antonio Solís, el llamado Buki Mayor.

La gira mexicana comenzará el próximo 3 de septiembre en Tijuana, seguido del 10 de septiembre en Monterrey, 15 de septiembre en Guadalajara, 5 de noviembre en Morelia y 3 de diciembre en el Estadio Azteca.

Refirieron que estos conciertos son un homenaje a todas aquellas generaciones que crecieron con su música, con piezas como "Yo te necesito", "Tú Cárcel", "Quiéreme", entre otras.

Asegurando que todo está perfecto entre los integrantes de la banda, Solís señaló que al menos él, en medio de estos nuevos aires, no está pensando en el retiro.

"No sabemos, yo pensaba retirarme a los 50 y no se dio, esto no se sabe, a veces uno contempla, pero a veces vienen olas de apoyo, surgen éxitos, yo no pienso en retiros estamos haciendo lo que amamos hacer.", y agregó.

"En este reencuentro el amor renació en cada uno de nosotros, en la parte interior de cada uno de nosotros".