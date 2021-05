Regresan los eventos masivos a EU: Habrá Lollapalooza 2021 en Chicago

Mientras en Estados Unidos se van dando poco a poco las reaperturas de cines, teatros y centros reacreativos, uno de los anuncios más esperados se ha dado con el regreso oficial del festival Lollapalooza, que se llevará a cabo del 29 de julio al 1 de agosto en el Grant Park de Chicago, como se tenía contemplado.

A través de las cuentas oficiales del festival, los organizadores anunciaron el esperado regreso en vísperas del 30 aniversario del evento.

ICYMI, we’re back this summer! Picture yourself at #Lolla this July 29-August 1, 2021. 👀📸 Tickets On-Sale TOMORROW at 12pm CT. pic.twitter.com/lxZW9Kgo83