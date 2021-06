¿Regresará Britney Spears a los escenarios?

Britney Spears asegura no saber qué pasará con su carrera ni si alguna vez volverá a subirse a los escenarios, lo reveló la cantante a sus fans en un video que subió a su cuenta de Instagram.

"¿Estoy lista para volver a subir al escenario? ¿Subiré al escenario? ¿Volveré a subir al escenario alguna vez? No tengo idea. Me estoy divirtiendo ahora mismo. Estoy en una transición en mi vida, y me estoy divirtiendo, así que eso es todo", dijo la cantante en un video publicado el 17 de junio.