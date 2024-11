Renata del Castillo vuelve a ser hospitalizada por cáncer

Renata del Castillo, reconocida actriz mexicana del programa "Como dice el dicho", fue hospitalizada el 1 de noviembre debido a complicaciones graves relacionadas con su diagnóstico de cáncer cervicouterino y pancreatitis.

En 2020, la actriz fue diagnosticada con cáncer en fase terminal, situación que impactó profundamente a la industria del entretenimiento en México y Latinoamérica.

A través de sus redes sociales, Renata informó a sus seguidores sobre su hospitalización y detalló su estado de salud. La actriz compartió que últimamente ha experimentado malestares significativos.