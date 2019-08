Renuncia director de Victoria’s Secret tras inclusión de mujer trans

Agencia

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.- El director de marketing de Victoria’s Secret, Ed Razek, renunció a la compañía, según una nota enviada a los empleados por Leslie H. Wexner, el director ejecutivo.

La noticia fue confirmada por el New York Times. Razek ha sido un personaje clave en la elección de los modelos que desfilaron en el Victoria’s Secret Fashion Show durante los últimos 15 años, lanzando las carreras de nombres de alto perfil como Tyra Banks y Gisele Bündchen.

Ed Razek es una figura controvertida, que fue en gran parte responsable de la visión aerodinámica y homogeneizada de la feminidad asociada con la marca de lencería.

En 2018, el hombre de 71 años atrajo los titulares después de que dijo que nunca tendrían un modelo transgénero en el show.

También insistió en que el público “no tiene interés” en la inclusión de modelos de talla grande.

Curiosamente, la noticia de su partida llega un día después de que la modelo transgénero Valentina Sampaio reveló que tendría su primera campaña para la marca.

“¿No deberías tener transexuales en el show? No. No, no creo que debamos”, dijo en una entrevista. “Bueno, ¿por qué no? Porque el show es una fantasía”.

Victoria’s Secret ha luchado por renombrarse en una era moderna, donde se celebra la inclusión y la diversidad del cuerpo.

La modelo Shanina Shaik reveló a principios de este mes que no habrá show este año ya que los organizadores intentan “trabajar en la marca y nuevas formas de hacer el programa”.