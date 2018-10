Bad Bunny responde a maestra que lo criticó

Agencia

SAN JUAN, Puerto Rico.- A través de Facebook, fue difundida una carta dirigida a Bad Bunny en la que, de manera irónica, una maestra le agradece tanto al cantante como a Ricardo Rossello, gobernador de Puerto Rico, por "su exitoso plan para crear una generación de imbéciles".

Ante la viralización de dicha publicación, el intérprete de origen puertorriqueño respondió con un mensaje publicado en su perfil de Instagram.

Con una carta dirigida a Miss Valley, y fechada el 19 de octubre del año en curso, el cantante aseguró que Bad Bunny no es el secretario de educación, "¿Qué tengo yo qué ver con su currículo o su objetivo de enseñar? ¡Benito Antonio Martínez Ocasio! Pertenecí al cuadro de honor con promedio de 'cuatro puntos' hasta la escuela superior [...] nunca abandoné mis estudios y me gradué con buenas notas [...]".

"[...] Mi objetivo era ser todo lo que soy hoy, ¡yo debería ser ejemplo para usted para cumplir el suyo! Le agradezco el intento que hace por los niños de mi país de educarlos, con un sueldo injusto y con pocos recursos de parte del gobierno [...]", se lee en el escrito compartido por el cantante.

"[...] Y le confieso, que al igual que usted, me duele en el alma cada escuela que cierran. En mi barrio nada más han cerrado tres escuelas (¡vitales!), una de ellas mi primera escuelita, donde aprendí a leer todo lo que escribo hoy; siendo esa una de las razones por la cual no le he dado ni le daré una contestación al gobernador sobre mi tercera función. Mi dignidad como boricua no me lo permite, sabiendo que hay asuntos como estos que son mucho más importantes que un tercer concierto mío [...]", aseguró Bad Bunny.

"[...] ¿Sabes en qué no estoy de acuerdo contigo? En que me quieras echar la culpa de la posible ineptitud suya (solo supongo), de la ineptitud del gobierno y del pésimo sistema educativo de mi país [...]", aseguró el cantante de 24 años de edad.

"[...] Le confieso otra cosa, y es que en el fondo de mi corazón a veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera.", puntualizó el boricua.

"[...] Sepa que este artista que hoy usted critica solo es un producto más del sistema de educación de mi país. Así que usted y sus compañeros también han contruibuido a ese exitoso plan de crear una 'generación de imbéciles'. ¡Ustedes enseñan lo que el gobierno les ordena que enseñen! [...] Aquí parte del problema es que su sistema prehistórico de enseñanza ya no es compatible con esta generación, pero Bad Bunny no es el secretario de educación para hablar sobre eso ni decirle qué hacer. ", indicó.

Sin embargo, el puertorriqueño también aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje a las nuevas generaciones: "A todos los niños y jóvenes de Puerto Rico y el mundo entero, les digo que nunca abandonen la escuela, que no hay nada más cabrón que aprender y tener conocimientos que no tenías ayer, que no importa qué quieras en la vida, hay que estudiar [...]". En su mensaje, el cantante también aseguró que, de no estudiar, él no habría llegado hasta donde está.