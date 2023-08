Resulta y resalta: Wendy Guevara celebra su cumpleaños número 30

Un 12 de agosto pero de 1993 nacía la influencer trans mexicana, Wendy Guevara, quien en 2016 se hizo famosa al hacerse viral en un video junto a su amiga Paola Suárez, donde mencionaron su icónica frase ‘estamos perdidas, perdidas’.

A raíz de este video, fueron nominadas y acreedoras del premio en la categoría ‘Lords y ladies del año’, en los MTV Millenial Awards en 2017.

Su popularidad creció al punto que fue una de las celebridades que entró al reality show más visto en México: ‘La Casa de los Famosos’.

A través de Instagram, agradeció a todos por celebrar su cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños a la treintañera más radiante de todas! CUMPLEAÑERA VIEJAAAA. Gracias por todas las alegrías que nos has dado, pase lo que pase ya eres ganadora para todos los que te queremos, preciosa. 🎉🐝 HBD WENDY #LaCasaDeLosFamosoMx

La cumpleañera compartió en redes sociales, cómo sus fanáticos la etiquetan a diario donde le muestran su apoyo.

Como parte de la celebración, varios fanáticos se reunieron a las afueras de donde se lleva a cabo el reality para cantarle las mañanitas, acompañados de fuegos artificiales y mariachi.

En Twitter, el hashtag ‘HBD Wendy’ se encuentra en tendencias.

La perdida más famosa de México se encuentra entre los favoritos para ganar el reality, que tiene como premio una gran suma de dinero.

En una entrevista, Wendy declaró que en caso de ganar, usaría el dinero para apoyar a su familia.

Voten por Wendy Guevara, a mí me ha sacado muchas sonrisas cuando estoy deprimida, y no empiecen con hate porque los bloqueo, si no les gusta ignoren.



Vota por Wendy Guevara

Wendy Ganadora #WendyGuevara#TeamWendyGuevara#WendyGanadora#LaCasaDeLosFamososMx