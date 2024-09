Resurge video de Sean "Diddy" Combs en medio de graves acusaciones legales

El rapero y empresario Sean "Diddy" Combs vuelve a estar en el ojo del huracán tras la reaparición de un video de 2002, coincidiendo con su reciente arresto por cargos de crimen organizado y tráfico sexual.

En la grabación, realizada durante una entrevista en el programa de Conan O'Brien, Combs bromeaba sobre "mantener" a las mujeres en sus fiestas, sugiriendo que se debía cerrar las puertas para evitar que se fueran.

P Diddy thought he was dropping gems on how to “lock women up” at parties.



Everything this guy has ever said is as bad as it sounds.



How did no one check him back then?? 💀 pic.twitter.com/LyuIVCLCFW