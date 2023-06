Retrasan el spin off de Spider-Man “El Muerto” con Bad Bunny

Sony Pictures anunció que la cinta “El Muerto”, un spin off de su universo de personajes de los comics de Spider-Man, protagonizada por Bad Bunny, ha sido retrasada indefinidamente, según THR, el estudio la retiró de su calendario de lanzamiento.

La película live action estaba previsto para ser el primero de súper héroes protagonizado por un personaje latino, a pesar de que tiene muy pocas apariciones en los comics concretamente en dos números se supone que seguiría al antihéroe titular que es hijo de un luchador mexicano que obtiene sus poderes de una mascara ancestral.

El hijo de Alfonso Cuarón, Jonás, estaba vinculado al proyecto como director, además de Bad Bunny en el rol principal, fuentes cercanas al estudio indican que estaban negociando con la luchadora profesional Mercedes Varnado mejor conocida por su nombre artístico Sasha Banks, quien participó en The Mandalorian, para tener un papel.

También señalan que Sony estaba interesado en que Marvin Jones III interpretará al señor del crimen conocido como “Tombstone”, curiosamente el actor ya había prestado su voz al villano en la ganadora a mejor película animada “Into the Spider-Verse”.

“El Muerto” tenía un estreno programado para el 12 de enero del 2024, pero la huelga de guionistas frustro los planes, al necesitar afinar el libreto, ni siquiera pudieron comenzar con las grabaciones, por lo que iba ser imposible cumplir con el lanzamiento pactado.

Medios estadounidenses indican que el destino de la cinta es incierto, pese a que de momento solo la retrasaron indefinidamente, podría cancelarse definitivamente en un futuro considerando que Bad Bunny comenzará con nuevas giras, siendo una prioridad su carrera musical.

Pese a ello Sony quiere seguir expandiendo su universo independiente denominado con Spider-Man Universe (SSU) que incluye las dos cintas de Venom, Morbius y próximamente Kraven el cazador.

El Spider-Verse seguirá ampliándose recordando que aún tienen pendiente cerrar la trilogía animada con Beyond, se maneja el desarrollo de un filme live action centrado en Miles Morales, uno de Madame Web y siguen con el acuerdo de producir junto con Marvel Studios Spider-Man 4 del MCU con Tom Holland.

