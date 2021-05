Reunión especial de 'Friends' ya tiene fecha de estreno; mira el teaser aquí

Han pasado 17 años desde que la serie "Friends" dijo adiós y es hasta este jueves que los amantes del show se reencuentran con sus viejos amigos en el teaser que HBO Max acaba de publicar para anunciar el próximo estreno de "Friends: The Reunion".

El avance de este show también tiene una fecha de estreno y es mucho antes de lo que se esperaba pues se ha anunciado que será el próximo 27 de mayo cuando los fans de la serie de lo 90 puedan ver de nuevo en pantalla a Rachel, Monica, Chandler, Phoebe, Ross y Joey juntos de nuevo.

Este show especial fue dirigido por Ben Winston y es protagonizado por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En