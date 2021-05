Revela Netflix las primeras imágenes de la nueva serie de He-Man

La batalla por Eternia continúa en "Masters of the Universe: Revelation" de Netflix, la serie He-Man producida por Kevin Smith que es una continuación directa de la caricatura original de los años 80.

El servicio de streaming compartió este jueves las primeras imágenes de He-Man, con la voz de Chris Wood, Skeletor (Mark Hamill) y varios otros personajes queridos de la franquicia, así como la noticia de que el primer lote de cinco episodios se estrenará el 23 de julio de 2021.

¡Por el poder de Grayskull! Netflix ha revelado las primeras imágenes oficiales de 'Masters of the Universe: Parte 1', la nueva serie de He-Man que será una continuación de la versión ochentera. Estrena el 23 de julio. pic.twitter.com/1ZsGPMRfla — SensaCine México (@SensaCineMx) May 13, 2021

La guerra por Eternia culmina en "Masters of the Universe: Revelation", que comienza donde los personajes icónicos lo dejaron hace décadas.

"Narrativamente, nuestro programa está configurado como el próximo episodio de la serie animada de los años 80 que se emitió entre 1983 y 1985", explicó Kevin Smith en un comunicado. "Esta es una continuación de esa historia. Estamos jugando con la mitología y los personajes originales, y revisando y profundizando en algunas de las historias no resueltas".

El elenco de voces incluirá a Mark Hamill, Sarah Michelle Gellar, Kevin Conroy, Tony Todd, Henry Rollins, Lena Headey, Alicia Silverstone, Justin Long y Jason Mewes.

"Es una epopeya de acción y aventura universal y realmente clásica sobre el crecimiento, el descubrimiento, la magia y el poder. Esta serie explora el destino de una manera nueva. Hay mucha reconciliación con los secretos, la traición, la confianza, la aceptación, el amor y, en última instancia, la pérdida", añadió Smith.

La primera parte de "Masters of the Universe: Revelation", que consta de cinco episodios, está escrita por Smith, Marc Bernardin, Eric Carrasco, Diya Mishra y Tim Sheridan; Bear McCreary ("Battlestar Galactica", "The Walking Dead") es el compositor; y Frederic Soulie, Adam Bonnett, Christopher Keenan y Rob David son los productores ejecutivos.

