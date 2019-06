Esta conductora fue la que traicionó a Daniel Bisogno

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este viernes por la tarde en Ventaneando los conductores revelaron que fue Raquel Bigorra la que traicionó a Daniel Bisogno y vendió algunas exclusivas de su vida.

De acuerdo con información de TV Azteca y Mi Morelia, durante la emisión de Ventaneando, Paty Chapoy reveló que Raquel Bigorra vendió exclusivas a una revista nacional sobre el divorcio de Daniel Bisogno y los problemas maritales por lo que atravesaba.

Paty recordó que en una ocasión Atala Sarmiento alertó que Raquel Bigorra vendió una nota sobre que ella acudiría a una clínica de fertilidad para buscar ser madre.

En el transcurso del programa, los conductores aseveraron que Raquel Bigorra tenía información que sólo ella, su marido y Daniel conocían, por lo que no dudaron en que es ella.

Raquel Bigorra se pronunció por medio de su cuenta de Twitter, en la que dijo que todo se trató de una cortina de humo y que la usaron.

Que tristeza, decepción y dolor ver cómo me usaron de Cortina de Humo. Mienten y saben que mienten, pero callada no me voy a quedar.