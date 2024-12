Revelaciones de Jamie Foxx: un colapso en el set lo llevó al coma

Jamie Foxx reveló detalles impactantes sobre su grave experiencia de salud en abril de 2023, cuando estuvo en coma tras colapsar en el set de filmación. La revelación se hizo en un adelanto del especial de Netflix ‘Jamie Foxx: What Had Happened Was’, que se estrenará el 10 de diciembre.

Durante la grabación en Atlanta, Foxx, de 56 años, compartió cómo una complicación médica inesperada lo dejó al borde de la muerte mientras trabajaba en la película ‘Back in Action’, junto a Cameron Díaz.

Según el actor, perdió el conocimiento repentinamente y despertó semanas después en un hospital, sin recordar nada de lo ocurrido entre su colapso y el inicio de su recuperación.

Foxx contó que, al principio, creyó que solo había estado inconsciente por unos minutos, pero los médicos le informaron que había estado en coma por dos o tres semanas.

If he can stay funny, he can stay alive. Jamie Foxx returns to the stage to set the record straight.



Jamie Foxx: What Had Happened Was... premieres December 10. pic.twitter.com/SyRLm0Z2KV