Revelan acusaciones de agresión contra Matthew Perry

Los buenos recuerdos y risas que dejó Matthew Perry gracias a su carrera en Hollywood, está siendo acaparada a varios meses de su fallecimiento por un grupo de mujeres que aseguran que el actor fue violento con ellas.

Además recalcan que ese tipo de comportamiento era algo que esperaban del actor en vida, ya que padecía problemas de ira.

De acuerdo con Daily Mail y The New York Post, un grupo de mujeres aseguraron que la estrella de Friends las atacó y las golpeó en repetidas ocasiones, incluso a su ex prometida, Molly Hurwitz, a quien le aventó una mesa con café después de que ella lo confrontara por una supuesta infidelidad, en 2021.

Matthew Perry allegedly ‘threw a coffee table’ at ex-fiancée Molly Hurwitz, assaulted multiple women: report https://t.co/42Pvdb731Z pic.twitter.com/LBJ9m3qJN2 — New York Post (@nypost) January 10, 2024

Matthew y Molly comenzaron a salir en 2018 y fue hasta mediados de 2021 que dieron a conocer al público que habían cancelado su compromiso.

Aunque una fuente reveló a TNYP que Hurwitz terminó su relación con el actor en febrero tras haber discutido en el Día de San Valentín.

Se especula que la manager de talentos literarios discutió con Perry tras descubrir que él le compró un regalo romántico a Kate Haralson, a quien conoció en la aplicación de citas ‘Raya’.

"Él le lanzó una mesa de café y le dijo que estaba loca. Odiaba que ella lo dejara y tenía terribles problemas de abandono", declaró la fuente a The New York Post.

También se dio a conocer que aparentemente Perry empujó a una de sus amigas, Morgan Moses, sólo porque ella hizo un comentario que no fue de su agrado.

De acuerdo con una fuente de Daily Mail, el actor de Friends empujó a su amiga contra la pared y luego la lanzó a una cama, durante un ‘colapso nervioso’ en marzo de 2022.

"Tuvo una horrible crisis nerviosa y en el calor del momento no pudo controlar sus emociones. Tenía miedo de ser abandonado. Empujó a Morgan contra una pared y la lanzó sobre una cama. Ella se fue" , aseguró la fuente a DM. "El hombre que aquellos cercanos a él conocían y el hombre que el mundo veía eran dos personas muy diferentes" , señaló la persona a Daily Mail.

Hace unas semanas, fuentes cercanas al actor revelaron que Perry creó una cuenta en una aplicación de citas con la finalidad de conseguir drogas sin que su alrededor se diera cuenta, por lo que era común que mujeres lo visitaran en su casa y después no fueran vistas.

El actor murió por efectos agudos de la ketamina, según los resultados de la autopsia revelados por el departamento médico forense del condado de Los Ángeles, ahora la policía dio a conocer que la investigación ha cerrado, pues no hay indicios de homicidio.

Con información de Reforma y The New York Post