Revelan causa de muerte de Alec Musser, actor de ‘Son como Niños’

Hace unos días, se dio a conocer el lamentable fallecimiento del actor estadounidense Alex Musser, conocido en gran parte por su icónica participación en la película de Adam Sandler, ‘Son como Niños’.

Diversos medios comunicaron que el actor falleció en su casa de Del Mar, California, a los 50 años, sin embargo, no fueron reveladas las causas de su muerte.

Fue hasta el martes 16 de enero que la Oficina del Médico Forense de San Diego reveló que Musser, también famoso por su papel estelar en la telenovela All My Children, murió debido a una herida de bala autoinfligida.

De acuerdo con medios locales y TMZ, Paige Press, prometida del actor, se fue a dormir el viernes sin ningún problema y despertó el sábado 13 de enero sólo para encontrarse con su Musser tirado en el piso del baño con un arma de fuego, aparentemente una escopeta, cerca de él.

