De esto murió Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

El viernes 25 de marzo se dio a conocer la muerte de Taylor Hawkins, baterista de la banda de rock Foo Fighters. La Fiscalía de Colombia dio a conocer que luego de realizar un estudio médico forense al cuerpo del artista se develó que la causa de muerte fue una sobredosis.

La noticia de la causa de muerte se dio a conocer por medio de un comunicado de la dependencia en Twitter, donde detalló lo siguiente:

“En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente 10 tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tríclicos, benzodiacepinas y opioides”, precisó la Fiscalía Colombia en su reporte.

La autoridad señaló que los estudios médicos continúan a cargo del Instituto Nacional de Medicina Legal para aclarar el total esclarecimiento de los hechos que llevaron a la muerte de Taylor Hawkins.

También detallaron que continuarán con la investigación de la muerte de Taylor Hawkins e informarán los resultados obtenidos en el marco de la misma manera oportuna.

#ATENCIÓN | Comunicado oficial de la #Fiscalía General de la Nación sobre la muerte del ciudadano extranjero Taylor Hawkins, baterista de la banda Foo Fighters. pic.twitter.com/K3Z7Ss9wcO — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022

¿Dónde murió Taylor Hawkins?

Taylor Hawkins, quien durante 25 años fue el baterista de Foo Fighters y era el mejor amigo de su líder, Dave Grohl, falleció en Colombia durante una gira de la banda por Sudamérica. Tenía 50 años.

Desde el momento en que #Fiscalía conoció hechos por muerte del ciudadano extranjero Taylor Hawkins, baterista de banda Foo Fighters, quien se hospedaba en hotel en norte de Bogotá, se destacó equipo de fiscales e investigadores para atender actos urgentes y apoyar investigación. — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 26, 2022

Después de Grohl, Hawkins era el miembro más reconocible de la banda y aparecía junto al cantante en entrevistas, además de asumir un rol destacado, normalmente cómico, en los memorables videos del grupo y en su reciente película de terror cómico “Studio 666”.

Hawkins era el baterista de las giras de Alanis Morrissette hasta que se unió a Foo Fighters en 1997. Participó en los discos más destacados de la banda, incluyendo “One by One” y “On Your Honor”, y en éxitos como “My Hero” y “Best of You”.

En su libro de 2021, “The Storyteller”, Grohl dice de Hawkins que es su “hermano de otra madre, mi mejor amigo, un hombre por que el recibiría una bala".

Es la segunda vez sufre la muerte de un compañero: Grohl era el baterista de Nirvana cuando Kurt Cobain murió en 1994.

(Con información de AP y Fiscalía Colombia)