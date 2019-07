Revelan el primer tráiler oficial de “Jumanji: The Next Level”

Agencias

Ciudad de México.- Sony Pictures reveló el primer tráiler oficial de “Jumanji: The Next Level”, la secuela de “Welcome to the Jungle”, que se estrenó en el 2017. La película será dirigida por Jake Kasdan y se estrenará en diciembre.

En esta entrega Ruby (Karen Gillan), es la única que repetirá a su personaje de la primera entrega, Martha (Morgan Turner), mientras que el personaje de Danny DeVito, el abuelo de Spencer, se terminará volviendo Smolder Bravestone (Dwayne Johson).

A su vez, Danny Glover se transforma en Moose Finbar (Kevin Hart), y finalmente Fridge, interpretado por Ser’Darius Blain, entrará al videojuego como Shelly Oberon (Jack Black).

Esto nos deja a dos personajes, de los cuales se desconoce su paradero, por un lado el personaje de Alex Wolff, Spencer, a quien entran a buscar pensando que ingresó al videojuego y por otro, a Bethany, interpretada por Madison Iseman.

De acuerdo con el adelanto, en esta ocasión los jugadores volverán a enfrentar una serie de desafíos en un nuevo nivel de Jumanji en donde las risas parecen estar aseguradas.