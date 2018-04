Agencia

Ciudad de México.- Justo en el momento en que Khloé Kardashian está a punto de recibir a su bebé, fueron reveladas unas imágenes en las que se ve a su pareja, Tristan Thompson muy acaramelado con dos mujeres, en un bar de la ciudad de Washington D.C.

Según lo reveló TMZ en su sitio en línea, el video fue capturado el pasado mes de octubre, momento en el que la estrella de la serie Keeping Up with the Kardashians se encontraba en su tercer mes de embarazo, informa el portal People en Español.

También te puede interesar: William Levy defiende su relación con Elizabeth Gutiérrez

En el revelador video se ve al jugador de los Cleveland Cavaliers besando y acariciando a dos mujeres que se encuentran junto a él. En un punto de las imágenes se puede apreciar cómo las acompañantes le tocan sus partes íntimas a la estrella de la NBA.

A pesar de que los sucesos datan de hace seis meses, en otro reciente video también publicado por TMZ y capturado en la mañana del domingo en la ciudad de Nueva York, se puede ver al atleta regresando a su hotel acompañado de una misteriosa mujer, que evidentemente no es Khloé.

La información compartida por el medio asegura que la mujer estuvo junto al jugador durante una salida a un club nocturno y luego lo acompañó, alrededor de las 5 de la mañana, al hotel en el que alojaba. Cuando la chica abandona el hotel, lo hace llevando un bolso de viaje, lo que indicaría que pudo haber pasado algún tiempo en el lugar.

Mommy and Daddy 📸 @sashasamsonova Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 26 Mar, 2018 a las 6:50 PDT

Thompson, de 26 años, tiene un hijo de un año de una relación anterior. Su relación con una de las miembros del clan Kardashian comenzó hace casi dos años.

Khloe anunció su embarazo en diciembre del pasado año con una fotografía en su cuenta de Instagram, en la que se veía un primer plano de su barriga con sus manos entrelazadas con las de su pareja.