Revelan que un ‘insulto’ de la Reina provocó alejamiento de Meghan y Harry

Clarisa Anell Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- 'Finding Freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family' es la biografía que será lanzada el próximo 11 de agosto, en la que presuntamente se revelan las razones por las que los Duques de Sussex se apartaron de la familia real.

Escrito por Omid Scobie y Carolyn Durand, reportó Deadline, cercanos testigos del matrimonio, aseguran que el atractivo global de la pareja fue visto como una amenaza para el establecimiento, eclipsando al resto de la familia real.

Aunque se asegura que los Sussex no contribuyeron con este texto, los autores indican que ellos lo vivieron muy de cerca como para atestiguar varias cosas que llevaron al llamado Megxit.

"Solo había un puñado de personas en el palacio en las que podían confiar en medio de 'las víboras'", dijeron los escritores del tomo que se publicará en Dey Street Books, propiedad de Harper Collins.

Aunque ha habido muchos rumores sobre la ruptura que los llevó a sala salida de la familia real, por primera vez, 'Finding Freedom' va más allá de los titulares para revelar detalles desconocidos de la vida de Harry y Meghan juntos.

"El libro afirma que Kate Middleton se negó incluso a mirar a su cuñada cuando las mujeres estaban juntas para su compromiso público final en marzo. Eso sucedió incluso cuando a Meghan y Harry les dijeron que tenían que pasar a un segundo plano a los otros miembros de la familia real", según los autores.

Daily Mail dijo que Harry sintió que algunos miembros de la “vieja guardia” del Palacio simplemente no les gustaba Meghan y no se detendría ante nada para hacerle la vida difícil.

"Meghan era totalmente extraña para este grupo de asesores, que a veces podrían ser incluso más conservadores que la institución que protegían", se lee.

La Reina habría dado el golpe definitivo

Pero si hubo algo que hizo que el matrimonio marcara su línea con la realeza británica, revela el libro, fue cuando no se mostró ninguna fotografía de ellos y su hijo Archie durante el discurso de Navidad de la Reina el año pasado.