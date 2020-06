Revelan la fecha de lanzamiento de 'James Bond No Time To Die'

México.- Después de que Universal y MGM retrasaron el lanzamiento de No Time to Die, la próxima cinta de James Bond, en marzo pasado, ahora sabemos que su estreno será antes de lo planeado.

El equipo detrás de la próxima cinta de James Bond anunció la fecha de la película que fue retrasada desde marzo, afirmando que “después de una consideración cuidadosa y exhaustiva del mercado mundial de teatro, No Time To Die se liberará hasta noviembre del 2020”.

También te puede interesar:

Ahora la tan esperada entrega número 25 de la exitosa franquicia recibió una fecha oficial de lanzamiento en el Reino Unido del 12 de Noviembre, mientras que los fanáticos de Estados Unidos pueden verla el 20 de Noviembre. Será la última presentación de Daniel Craig como el icónico personaje espía.

Al compartir las noticias en Twitter, la cuenta oficial 007 compartió algunas imágenes nuevas de la película, escribiendo: “El regreso de viejos amigos en No Time To Die”.

The return of old friends in NO TIME TO DIE.



In cinemas 12th November UK, 20th November US. pic.twitter.com/GkXugGEAba