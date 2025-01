Revelan el ‘look’ del Nintendo Switch 2: ¿Qué hay de nuevo?

Si eres fan de los videojuegos, sigue engordando esa alcancía, ya que este jueves se reveló el aspecto que tendrá el Nintendo Switch 2, así como algunas de sus características que prometen una mejor experiencia.

A través de un video publicado en sus redes sociales oficiales, Nintendo ofreció un vistazo a lo que está por venir este 2025:

Los nuevos controles de esta consola representan un cambio significativo respecto a la versión anterior. En lugar de deslizarse desde arriba hacia abajo, ahora se acoplan magnéticamente al dispositivo, lo que mejora su funcionalidad y diseño.

Además, la consola cuenta con una base rediseñada, más redondeada y con un mayor rango de ajuste, permitiendo plegarse casi por completo en posición horizontal.

Aunque la fecha exacta de lanzamiento aún no ha sido anunciada, las novedades han generado gran expectativa.

Este modelo sigue una línea continuista con la Nintendo Switch original, incorporando botones de encendido y volumen en la parte superior, junto con una ranura para cartuchos, un puerto para audífonos y un renovado puerto USB-C.

Los Joy-Con, ahora de tamaño ligeramente modificado, ofrecen una funcionalidad interesante: pueden usarse como un mouse de computadora, una característica que había sido objeto de rumores tras filtraciones que apuntaban a la adición de un nuevo botón.

En cuanto al software, se mostró un avance del próximo título de Mario Kart.

La compañía confirmó que la consola será retrocompatible, aceptando juegos de la primera Nintendo Switch en formato físico y digital. Sin embargo, advirtieron que algunos títulos podrían no ser compatibles, aunque no se especificó cuáles.

Además del deslumbrante vistazo del nuevo Nintendo Switch 2, la empresa detalló que llevará a cabo eventos para que la gente pueda poner a prueba sus habilidades en la consola.

De acuerdo con la publicación oficial de Nintendo, la Nintendo Switch 2 Experience tendrá lugar en determinados lugares:

En el caso de Estados Unidos, se llevará a cabo en Nueva York, Los Ángeles y Dallas. Mientras que en España, se realizará en Madrid. Es necesario contar con una cuenta Nintendo gratuita para acceder al registro y ser parte de esta experiencia única.

Como tercer obsequio, Nintendo anunció que estarán transmitiendo más detalles de su nueva versión el 2 de abril de 2025. La hora de la transmisión, según informó, se compartirá más tarde.

Stay tuned for a closer look at #NintendoSwitch2 in #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 4.2.2025, airing on April 2nd. The broadcast time will be shared at a later date.



► https://t.co/HQELjoos1U pic.twitter.com/ASRURXzwiH