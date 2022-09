Revelan tráiler de "My Policeman", película con Harry Styles en Prime Video

Harry Styles es una de las estrellas del momento y está próximo a estrenar dos películas que son muy esperadas por sus seguidores: `Don´t Worry Darling´, que se lanzará el próximo 22 de septiembre, y `My Policeman´ que tiene fecha para el 4 de noviembre y ya publicaron el tráiler final.

Hace un par de horas el ex one direction compartió en sus redes sociales el último avance de `My Policeman´, la cinta que protagonizará con:

Emma Corrin

David Dawson

Gina McKee

Linus Roache

Ruper Everett

En este nuevo tráiler se deja ver un poco más acerca de la historia ambientada en Brighton en 1917. La cinta gira entorno de Tom Burguess, quien comienza a salir con una maestra llamada Marion, pero que tiene una historia de amor secreta con un curador de un museo, Patrick Hazeleood.

My Policeman. In Select Theaters on October 21st and @PrimeVideo on November 4th. pic.twitter.com/spIvWEkEO5 — HSHQ (@HSHQ) September 7, 2022

Internautas reaccionan al trailer de "My Policeman

Ante la esperada película, usuarios de Twitter compartieron sus mejores momentos del tráiler y los comentarios acerca de la actuación del intérprete de "As It Was".

“For a policeman, you’re very romantic.” “For artist, you’re very afraid.” My answer to that was to kiss him hard on the mouth. #HarryStyles #MyPoliceman pic.twitter.com/C3pk43Bx6R — cinnamon r. 🫖 (@goIdenmoonIight) September 7, 2022

📸| ¡Harry Styles y David Dawson como Tom Burgess y Patrick Hazlewood para ‘My Policeman’! 👮🏻‍♀️



Disponible en Amazon Prime el 4 de noviembre. pic.twitter.com/2F7SeLK8hb — HLMX UPDATES (@HLMXUpdates) September 7, 2022

📸| Harry Styles en My Policeman. pic.twitter.com/rEMCvhRUGN — Tours Daily (@UpdateTDHL) September 7, 2022

My Policeman is the ONLY movie I will be seeing the rest of this year. #HarryStyles #mypoliceman pic.twitter.com/PZ0VmVGE3u — Bigger Than Amy ×͜× Faith In The Future 🏁💙💚 (@sunshine_0280) September 5, 2022

