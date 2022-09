Revelan primer avance de "La sirenita"; así luce Halle Bailey como Ariel

Luego de una larga espera y cientos de comentarios alrededor del live-action de "La Sirenita", por fin Disney ha revelado las primeras imágenes de la esperada cinta.

La película, que terminó de rodarse en 2021, compartió un pequeño primer avance durante el D23 Expo de Disney.

La actriz Halle Bailey brillará en las pantallas en el papel de Ariel, la princesa de los océanos y cuya historia está basada en uno de los éxitos de Disney, "La Sirenita", estrenada en 1989.

La producción cuenta con la participación de Melissa McCarthy como la bruja Úrsula, Javier Bardem como el Rey Tritón y Johan Hauer-King como el príncipe Eric.

Durante la D23 Expo 2022 se anunció que el live-action contendrá cuatro nuevas canciones, del compositor Alan Menken y el letrista Lin-Manuel Miranda.

De acuerdo con información, la película llegará a los cines el 26 de mayo de 2023.

Internautas no dudaron en compartir su opinión sobre una de la cintas de Disney más esperadas, y polémicas; aquí algunas de las reacciones.

VIERON EL TEASER DE LA SIRENITA?! IT LOOKS SO FUCKING GOODDDDDD