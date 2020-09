Revelan primeras imágenes de la segunda temporada de The Mandalorian

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para que los intrépidos Mando y Baby Yoda regresen a Disney+ con la segunda temporada de The Mandalorian, que no estará exenta de sorpresas y nuevas incorporaciones, como la rumorada Ahsoka Tano de Rosario Dawson.

Los nuevos episodios llegarán al servicio de streaming el 30 de octubre, pero las primeras imágenes ya han sido publicadas en línea por la revista Entertainment Weekly.

En ellas aparece el personaje de Pedro Pascal montando un deslizador, y por supuesto su inseparable compañero conocido como The Child o Baby Yoda.

Las fotos también muestran a la mercenaria Cara Dune (Gina Carano) y al jefe del gremio de cazarrecompensas Greef Karga (Carl Weathers), entre otros invitados.

#TheMandalorian strikes back! After an Emmy-nominated first season, @StarWars series creator @Jon_Favreau and executive producer marvels at The Child’s fame and shares the first look at season 2. https://t.co/oiYGDJtdTo Story by: @JamesHibberd pic.twitter.com/rZDyMJpgFc