Revelan que 'Game of Thrones' es la serie más pirateada durante la pandemia

Ciudad de México.- Pese a estar disponible en HBO, “Game of Thrones” tiene el dudoso honor de ser la serie más pirateada actualmente, incluso un año después de su desenlace.

Tal como relata Observer, Parrot Analytics ha recopilado datos sobre las series de televisión más pirateadas de los últimos dos meses, coincidiendo con el confinamiento por coronavirus.

Game of Thrones ocupa el primer lugar, seguida por Rick y Morty, My Hero Academia, The Walking Dead y Bob Esponja. En el sexto puesto aparece Los 100, seguida de The Mandalorian, The Flash y Agentes de SHIELD. Cierra el top ten la serie de animación de Harley Quinn de DC Universe.

Esta no es la primera vez que Game of Thrones lidera el ranking, ya que en 2017 también ocupó el primer puesto. Tanto es así que ese mismo año HBO pidió a los proveedores de Internet que lanzara advertencias a los clientes que estuvieran pirateando la ficción.

Aunque la producción de HBO es la primera de la lista, The CW se lleva la peor parte ya que es la plataforma que más títulos tiene en el ranking. La cadena es la única que tiene dos series en la clasificación, en este caso Los 100 y The Flash.

Incluso un año después de su controvertido final, parece que Juego de tronos sigue sumando adeptos.

Es por eso que HBO ya ha puesto en marcha el primer spin-off de la serie. House of the Dragon narrará la historia de origen de la familia Targaryen y no llegará a HBO hasta al menos 2022.