Revelan que Trump 'cortejaba' a Salma Hayek; ella lo rechazó en varias ocasiones

La actriz mexicana Salma Hayek reveló en una entrevista de 2017 que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó en varias ocasiones cortejarla, pese a que ella tenía pareja. Las declaraciones de la actriz resurgieron en redes sociales días después de que Trump asumiera la presidencia el 20 de enero de ese año, generando un debate entre los internautas.

Durante una entrevista en “The Daily Show” con Trevor Noah, Hayek compartió cómo Trump le insistió en salir, incluso después de que ella rechazara sus invitaciones.

La anécdota se remonta a una fiesta en Atlantic City, Nueva Jersey, donde Trump conoció a Salma Hayek y a su entonces pareja. Según la actriz, el magnate les ofreció hospedarse en su hotel y aprovechó el momento para obtener el número de teléfono de ambos.

Posteriormente, Trump comenzó a llamarla para invitarla a salir, ignorando el hecho de que Hayek estaba en una relación. Ante sus constantes negativas, Trump intentó desacreditar a la pareja de la actriz, argumentando que no era lo suficientemente bueno para ella y que él sería una mejor opción.

Estas declaraciones surgieron en el contexto de la promoción de la película “Beatriz at Dinner”, en la que Hayek interpreta a una inmigrante que enfrenta acoso por parte de un hombre poderoso. Aunque esta experiencia no pasó a mayores, la actriz dejó claro que nunca accedió a las propuestas de Trump.

Back in the day they used to say I’ll looked like Winona Ryder, what do you think?



En aquellos tiempos me decían que me parecía a Winona Ryder, que piensan? pic.twitter.com/lRdOBoEMnA