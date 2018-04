¡Todo esto gana al mes Andrea Legarreta!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Alfredo Adame, ex conductor del programa ‘HOY’, estuvo como invitado en una emisión de TV Azteca conducida por Laura G, Annette Cuburu, Verónica del Castillo y Esmeralda Ugalde, quienes no esperaban todo el zafarrancho que se armó una vez terminado el show... y muchos menos, la revelación que Adame hizo para 'vengarse' de los desaires.

El antiguo actor de telenovelas ahora está en plena campaña en búsqueda de una alcaldía en la Ciudad de México. Por esta razón, ahora podremos verlo en muchos medios, periódicos o escucharlo en la radio con muchas entrevistas.

De acuerdo con información de La Saga, sin embargo, no fue lo único de lo que hablaron, pues durante la entrevista al exconductor, charlaron de sus inicios, sus labores como empresario y hasta dio detalles de su candidatura junto al Partido Verde Ecologista de México.

Sin embargo, después de su participación tuvo que regresar a Televisa para grabar unos proyectos con ‘El Güero’ Castro. Fue ahí cuando recibió una llamada y le dijeron que todos estaban muy molestos por su visita a TV Azteca.

Pero no fue todo, pues la peor noticia estaba por venir. Las mismas personas que le informaron lo anterior le confesaron que ahora estaba en la lista de los personajes ‘no contratables’. Esto quiere decir que estaba más que vetado en la empresa.

Pero Alfredo ya tenía su venganza preparada o tal vez lo decidió en ese momento, pero fue una completa bomba. En la misma entrevista reveló que nunca le pagaron su participación en ‘HOY’, mientras sus compañeros recibían sueldos exorbitantes.

“En cuatro años y medio en ‘Hoy’, Azcárraga no me pagó un sueldo. Andrea ganaba 250 mil pesos, otros ganaban 100 mil y a mí nada, solamente lo que la ANDA me pagaba, eran 29 mil pesos mensuales. Le ayudé a hacer exitoso ese programa. Por mí le entró dinero con 18 puntos de rating”, señaló Adame.