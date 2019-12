Revelan video de Jenni Rivera pidiendo ayuda tras amenaza de muerte

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Sale a la luz video inédito de Jenni Rivera pidiendo ayuda tras amenazas de muerte, el encargado de revelar la grabación es el empresario y productor Pepe Garza, quien dijo que "La Diva de la Banda", buscó su protección tras sentirse amenazada de muerte.

De acuerdo con información de redes sociales y Silla Rota, a 7 años de la muerte de la cantante, Garza reveló a Elisa Beristain en "Chisme No Like", que Jenni lo buscó meses antes de su muerte:

“Me pidió meses antes de su muerte, a manera de protección, una plática y pidió que la publicara... En algún momento se sintió en alerta, sintió en peligro su vida y decidió que hubiera una entrevista para dejar testimonio. Fue bastante tiempo antes del accidente”.

El empresario aseguró que en el video se "revela mucho de la vida de ella, su popularidad, al grado de que vivió muchas amenazas. Ésta fue una amenaza, pero pues ella me la quiso compartir".

“Iba a emprender un viaje, y me dijo ´por si no vuelvo´, quiero que usted tenga esto’”.

Sobre el por qué espero siete años para revelar el video, Pepe Garza dijo que “No sé, creo que están planeando por ahí hacer otras biografías, incluso una serie, una película y quise contribuir con algo que no estoy seguro si se sepa. Algo en mi corazón me dije, no sé por qué, pero sentí que era el momento”.