Revelan video “black face” de Jimmy Fallon y fans lo catalogan de racista

Ciudad de México.- El comediante estadounidense, Jimmy Fallon fue criticado en redes sociales luego de que se hiciera público un sketch, del año 2000, en el que hizo una parodia del comediante Chris Rock para Saturday Night Live.

Según New York Post, usuarios de redes sociales argumentaron que el video es racista y se burla de las personas afroamericanas al hacer uso del 'blackface' (una persona blanca se maquilla como de raza negra).

Usuarios protestaron con el hashtag #JimmyFallonIsOverParty (la fiesta de Jimmy Fallon se acabó), e incluso hubieron quienes pidieron que se cancele su programa, The Tonight Show de la NBC, pues en 2019 el conductor despidió a Megyn Kelly por haber propuesto 'blackface' en un segmento de su programa, donde expresó que sí se puede utilizarse para un disfraz de Halloween.

"Megyb Kelly fue despedida por haber mencionado el 'blackface', Jimmy Fallon lo hizo y mantiene su trabajo", escribió @jasia173.

I know I did not just open Twitter and see that Jimmy Fallon did blackface in 2000. Nobody is safe from Twitter when we got this much time in our hand. First Lana, then Doja cat, and now Jimmy Fallon. Please let me catch my breathe. #jimmyfallonisoverparty pic.twitter.com/3o1z5IchIa