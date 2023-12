Revista TIME corona a Taylor Swift como la ‘persona del año’ 2023

La revista TIME le pasó la corona de la ‘persona del año’ a la cantante y compositora del momento: Taylor Swift.

En la edición de este 2023, la creadora de ‘Lover’ aprovechó para expresarse sin ataduras sobre su dura y larga trayectoria en la industria de la música, así como su crecimiento como ser humano.

Además de ser conocida por dar conciertos que literalmente hacen vibrar a todos, los fanáticos saben que Tay Tay es una gran amante de los gatos, algo que se nota a través del amor que le da a sus tres felinos a quienes nombró Olivia Benson, como la protagonista de ‘La ley y el orden UVE’, Meredith Grey y Benjamin Button.

Fue justamente Benjamin, el que apareció sobre los hombros de su dueña en una de las portadas de la revista TIME.

El peludo felino se acomodó a la perfección para la sesión de fotos dejando ver sus enormes ojos azules y unos largos bigotes.

El impacto que ha tenido la cantante se debe gracias a sus excepcionales canciones, que para los swifties representan más que simples palabras, para ellos es una diminuta parte de la vida de su ídola, que utiliza la música como medio para expresar sus decepciones, alegrías y sus inconformidades.

TIME asegura que la cantante tiene un imperio valorado en 1 billón de dólares, como consecuencia de la infinidad de ventas físicas y digitales de sus álbumes, así como de las miles de entradas agotadas de sus giras mundiales.

La revista también considera que la empresaria originaria de Pensilvania, se encuentra posicionada como una cantante única, comparándola con el rey del rock, Elvis Presley, el rey del pop, Michael Jackson y Madonna, la reina del pop.

Además es una compositora con gran impacto, al igual que Bob Dylan, Sir Paul McCartney y Joni Mitchell.

Desde que Taylor hizo pública su relación amorosa con el jugador de fútbol americano de los Jefes de Kansas City, Travis Kelce, el impacto de su unión causó que el deporte más visto en los Estados Unidos, se volviera aún más famoso.

Swift mencionó que en realidad no le importa lo que otros piensen sobre su relación con Kelce, con respecto a las apariciones que ha hecho en cada uno de sus partidos.

“Cuando dices que una relación es pública, eso significa que lo voy a ver hacer lo que ama, nos presentamos el uno al otro, hay otras personas ahí y no nos importa. Y simplemente estamos orgullosos de entre sí”.

La misma revista seleccionó al argentino Lionel Messi, como el mejor jugador de 2023, gracias a su asombrosa trayectoria en el fútbol profesional.

En uno de sus últimos partidos, Messi logró eclipsar a personalidades como Kim Kardashian y LeBron James.

