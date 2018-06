Revive 'I Want It That Way' con Backstreet Boys/ Jimmy Fallon (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los Backstreet Boys cantan I Want It That Way con Jimmy Fallon.

De acuerdo con SDPnoticias, la banda entonó su nostálgico tema utilizando instrumentos musicales para niños.

Jimmy Fallon se propuso cantar junto a los Backstreet Boys y lo consiguió, la banda aceptó y lo hizo de una peculiar manera.

También te puede interesar: 'Crazy in Love', de Beyoncé y Jay-Z, mejor canción del siglo XXI

La agrupación entonó su romántico éxito ‘I Want It That Way’ utilizando instrumentos musicales para niños.

Además de Jimmy, The Roots se unió a ellos, el momento fue transmitido en The Tonight Show.

Además de interpretar el viejo tema, BSB cantó su actual sencillo “Do not Go Breaking My Heart”.

Katy Perry da 'espectacular' concierto en Barcelona

Luces explosivas, bailarines disfrazados de gigantes, confeti, fuegos artificiales, lentejuelas y todo tipo de atracciones de feria deslumbraron hoy a los espectadores del concierto que ofreció en Barcelona Katy Perry, que derrochó energía y presencia escénica.

De acuerdo con vanguardia.com, ante 13 mil espectadores, entre los que había bastantes padres acompañados por sus hijos menores de 16, la estadounidense lideró un espectáculo fastuoso y calculado al milímetro, que prácticamente no varía desde que empezó la gira el 19 de septiembre de 2017 en Montreal, Canadá.

El concierto de hoy, la única parada española de la gira europea de este fenómeno mundial, empezó con casi media hora de retraso cuando el enorme ojo que presidió el escenario se abrió y de su interior salió Katy Perry, volando sobre una estructura en forma de estrella, enfundada en un traje rojo con capucha, rodeada de humo y confeti, y cantando Witness, la canción que da título a su último disco y a la gira.

Un inicio espectacular que dio la pauta de un concierto colorido y fastuoso, en el que no faltó de nada, desde explosiones de colores hasta marionetas gigantes, pasando por estructuras voladoras, escenarios móviles y vestuarios imposibles.