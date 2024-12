Rey Carlos III condecora al cineasta Christopher Nolan como caballero

En una gala de investiduras en el Palacio de Buckingham, Christopher Nolan y su esposa, la productora Emma Nolan, fueron condecorados con el título de caballero y dama, respectivamente, por el rey Carlos III en Inglaterra.

El director ganador del Óscar, de 54 años, recibió formalmente el título de caballero el mismo día en que su esposa, de 53 años, recibió el título de dama por su contribución al cine.

Además de formar una familia en común, la dupla ha producido varios éxitos de taquilla a lo largo de los años, como ‘El Origen’, ‘Interestelar’ y la trilogía de ‘El Caballero de la Noche’.

Arise, Sir Christopher Nolan and Dame Emma Thomas! 🏅



Congratulations to all who received honours during today's Investiture ceremonies, including film director Christopher Nolan and film producer Emma Thomas.



