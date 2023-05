Rhea Seehorn se une al reparto de Bad Boys 4

Sony Pictures tiene como uno de sus principales proyectos la cinta “Bad Boys 4” prueba de ello es que siguen incorporando estrellas a su elenco, Rhea Seehorn aceptó unirse a la nueva entrega de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence en los papeles de Mike Lowrey y Marcus Burnett.

Secuela directa de la exitosa “Bad Boys for Life”, la nueva cinta traerá de regreso a la mexicana Paola Núñez, Vanessa Hudgens y Alexander Ludwig para que retomen sus papeles como Rita Secada, Kelly y Dorn.

La contratación de Seehorn para la cuarta entrega de la franquicia fue revelada por Deadline, pero no es el único nuevo rostro ya que previamente se había dado a conocer que Ioan Gruffud, mejor conocido por interpretar a Reed Richards en Fantastic Four del 2005, tendría un papel importante.

Rhea Seehorn es mejor conocida por dar vida a “Kim Wexler” en “Better Call Saul” trabajo por el cual incluso fue nominada a los Emmy, otros proyectos que forman parte de la carrera de la actriz estadounidense de 51 años son “Cooper's Bar”, “Veep”, “Franklin & Bash” y “La apariencia de las cosas”.

Bad Boys 4 aún no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa, pero las expectativas son altas considerando que Adil El Arbi y Bilall Fallah regresaran para dirigir, recordando que ellos se encargaron de su predecesora, la cual se convirtió en un gran éxito tanto en críticas como en taquilla.

Rhea Seehorn has been cast in ‘BAD BOYS 4’.



(Source: Deadline) pic.twitter.com/YX84aZ10cM