Ricardo Montaner se casa por sexta ocasión ¡con la misma mujer!

Agencia

GRECIA.- Decir que una persona se casó por sexta vez parece señalar a una persona que no conoce la estabilidad emocional y que busca desesperadamente el amor. Sin embargo, ese está lejos de ser el caso de Ricardo Montaner, quien le dio el sí por sexta vez a su mujer de toda la vida, Marlene Rodríguez, con quien cumplió tres décadas de amor.

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera… ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún… Creo en el matrimonio y en él para siempre", expresó el artista argentino-venezolano a través de su cuenta de Instagram.

También te puede interesar: La boda entre Belinda y Lupillo Rivera es un hecho: Ricardo Montaner

"Ayer cumplimos 30 años de casados, nuestros hijos prepararon la ceremonia e improvisaron un ramo con unas flores que se tumbaron y cada uno leyó un versículo, lograr estar juntos ha sido un regalo de Dios. Los más de 30 años con @ricardomontaner han pasado muy rápido y el crédito absoluto es de Dios", escribió por su parte la mujer del cantante, junto a los hashtag #losmontanerenmanada#mishijossonlosmejores#Godisawesome y #mitribu.

De acuerdo a Infobae, la ceremonia tuvo lugar en la paradisíaca isla de Santorini, en Grecia, y de la misma participaron sus cinco hijos: Mauricio, Ricardo, Alejandro, Héctor y Evaluna.

Tan felices como sus padres, los herederos del artista compartieron distintos mensajes en sus redes sociales con imágenes de los festejos.

"Los planes en familia son mis favoritos", publicó Mauricio junto a una imagen con el hombre que le dio la vida, mientras a través de la cuenta @mejorenmanada subieron una divertida selfie de todos juntos con el paradisíaco paisaje griego de fondo.