Ricardo Peralta confiesa que deberá "reconstruirse" tras su salida de LCDLF

Tras su reciente eliminación de "La Casa De Los Famosos México", Ricardo Peralta ofreció sus primeras declaraciones en la postgala, donde se mostró sorprendido por el resultado.

En entrevista con Cecilia Galliano y Mauricio Garza, el creador de contenido confesó que el desenlace lo tomó por sorpresa y que ahora deberá "reconstruirse" tras su salida del programa.

Peralta, visiblemente afectado por la falta de apoyo que recibió, expresó su preocupación por la percepción del público. "A mí ya me votaron a la basura. Dijeron: 'ay no gracias, ahorita no'", comentó, aludiendo a la falta de respaldo por parte de la audiencia.

SOBRE #RicardoPeralta y la suma de sus errores.

1. Él afirma categóricamente a@ceci_galliano que #México le puso el peso de expectativas #LGBT. Eso no es verdad, porque claramente él se adjudicó estar ahí para representarnos. Él (o ella, porque no queda clara su postura… pic.twitter.com/XHi3XmheLP — Fernando Palacios Oaxaca 🏳️‍🌈 (@fpalacioso) September 9, 2024

El youtuber también reflexionó sobre la dinámica dentro de la casa, donde afirmó que los comportamientos tóxicos no fueron exclusivos de su equipo en el cuarto Tierra, sino que se presentaron en todos los participantes. "Todos, en esa casa, llegamos a hablar de más, todos hablamos mal de todos... porque hay situaciones que te llevan al límite", explicó.

Acerca de su comportamiento dentro del reality, Peralta defendió que siempre fue auténtico, mostrando tanto sus fortalezas como sus debilidades. "Ese soy yo con mis claros y oscuros. Traté de ser orgánico y natural", aseguró.

Salida del influencer genera opiniones divididas de los internautas

En cuanto a su futuro, Ricardo afirmó que retomará su carrera como creador de contenido y que utilizará las experiencias vividas en el programa para crecer tanto a nivel personal como profesional. Aunque reconoce que la experiencia fue difícil, se mostró decidido a aprender de los errores y seguir adelante.

En redes sociales, su salida del programa ha generado opiniones divididas. Algunos televidentes han criticado su actitud durante el reality, mientras que otros le desean que esta experiencia le sirva para reflexionar y mejorar como persona.

(Con información de El Universal)