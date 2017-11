Ricky Martín alista detalles para su 'show' en el Zócalo

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricky Martin está listo para presentarse esta noche en concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, donde realizará un recorrido musical por sus éxitos.

A través de su cuenta de Twitter, el boricua compartió un mensaje en el que invita al público a asistir al concierto que se tiene programado que inicie a las 20:30 horas, informó Multimedios.

"El próximo 25 de noviembre estaré la Ciudad de México en el Zócalo, estaré haciendo un concierto, la fiesta va a estar muy buena, tienes que acompañarme", dijo.

Mi gente de México, nos vemos este Sábado 25 de noviembre en el Zócalo. #CDMXPORMEXICO pic.twitter.com/D2ewOgrUju — Ricky Martin (@ricky_martin) 23 de noviembre de 2017

En el tour que inició en Nueva Zelanda el año pasado, Ricky arrasó con temas como Mr Put It Down, Shake Your BonBon, Adrenalina y Una mordidita, entre muchos más. Además de que también les dio a sus seguidores un recorrido por sus mejores baladas como Tu Recuerdo, A Medio Vivir, Fuego de Noche, Nieve de Día, Te Extraño y Te Olvido, Te Amo.