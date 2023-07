Ricky Martin busca custodia compartida de sus hijos con Jwan Yosef

El cantante Ricky Martin buscará obtener la custodia compartida de sus hijos con próximo ex esposo Jwan Yosef, según informó People, medio que tuvo acceso a la solicitud de divorcio.

Después de que se hiciera público que la pareja se separará después de seis años de relación y cinco de matrimonio, el artista puertorriqueño presentó una petición de divorcio ante el Tribunal Superior de California.

Argumentando "diferencias irreconciliables" como el motivo de la separación con el pintor sirio-sueco, de 38 años.

Martin pretende buscar la custodia física y legal conjunta de sus dos hijos, Lucia, de cuatro años, y Renn, de tres

Además el intérprete de temas como “Tal vez” y “La Copa de la vida” también es padre de dos hijos gemelos, Matteo y Valentino, de 14 años, a quienes decidió criar como padre soltero.

La solicitud también evidenció que el músico pagará manutención conyugal a Yosef y que pagará los honorarios de su abogado en el proceso de divorcio.

Se establece que está por determinarse la naturaleza completa y el alcance de los activos y obligaciones de propiedad separada de cada parte según los términos de su acuerdo prematrimonial.

El anuncio de la separación se concretó esta semana por medio de un comunicado que compartió el boricua en sus redes sociales.

"Hemos decidido terminar nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad por nuestros hijos y honrando lo que hemos experimentado como pareja todos estos maravillosos años.

El artista puertorriqueño señaló "Nuestro mayor anhelo ahora es seguir teniendo una sana dinámica familiar y una relación centrada en la paz y la amistad para continuar la crianza conjunta de nuestros hijos, conservando el respeto y el amor que nos tenemos".

Ricky Martin está a unos meses de comenzar una gira mundial, en conjunto con Enrique Iglesias y Pitbull.

It’s happening! We are going to hit the road! This is going to big one crazy night. Please join us and get ready to let lose. @enriqueiglesias @pitbull #TrilogyTour pic.twitter.com/xbFMYBn6VR