Ricky Martin explicó cómo supero su ansiedad por la pandemia con "Pausa"

Nueva York.- El mundo se puso en pausa y por primera vez en su vida Ricky Martin llegó a sentir ansiedad. Desde su casa en Los Ángeles, seguía las noticias relacionadas con el coronavirus mientras trataba de disimular su angustia ante su familia para no preocuparlos de más.

“Yo nunca había sufrido de ansiedad, y yo me fui de casa cuando yo tenía 12 años (con el grupo Menudo), yo he visto cosas, yo he vivido, pero esto fue ya otro nivel, esto es otro monstruo y para colmo invisible”, dijo Martin a The Associated Press en una entrevista reciente vía Zoom.