Ricky Martin y Jwan Yosef se divorcian tras 6 años de matrimonio

Tras 6 años de matrimonio, el famoso cantante Ricky Martin y el pintor Jwan Yosef, solicitaron el divorcio. El cantante de ‘Livin’ la vida loca’, publicó un mensaje en Twitter e Instagram dirigido a sus fans.

Por lo que se ve, la decisión final se tomó después de llegar a un acuerdo entre ambos, quienes ahora se enfocarán en el cuidado de sus cuatro hijos: sus primogénitos, los gemelos Matteo y Valentino, Lucía y el pequeño Renn, que nació en 2019.

El fin del amor entre la bella pareja termina en los mejores términos. Para ambos es importante que a pesar de llevar vida separadas, el apoyo que le darán a sus hijos será igual de fuerte.

Esta noticia ha impactado al mundo, ya que Ricky y Jwan eran el concepto para muchos de lo que era el verdadero amor.

La historia del matrimonio comenzó cuando en 2016 hicieron pública su relación en la alfombra roja de la Gala de Inspiración de amFAR.

Fue en 2018 que decidieron contraer matrimonio, rodeados de sus seres queridos en una fiesta inolvidable para muchos.

En el Instagram de Ricky Martin, todavía se pueden publicaciones que dejan ver la tierna relación que tenían. Ahora no queda nada más que desearle todo lo mejor a Ricky y a Jwan en la siguiente etapa de sus vidas personales.

Ricky Martin está a unos meses de iniciar una gira mundial, en compañía de Enrique Iglesias y Pitbull.

It’s happening! We are going to hit the road! This is going to big one crazy night. Please join us and get ready to let lose. @enriqueiglesias @pitbull #TrilogyTour pic.twitter.com/xbFMYBn6VR