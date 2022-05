Rihanna celebra su primer Día de las Madres junto a ASAP Rocky

La cantante Rihanna sigue presumiendo su embarazo y esta vez, a unas semanas de convertirse en mamá, lo hizo celebrando su primer día de las madres este fin de semana en compañía de su pareja, el rapero ASAP Rocky.

Este domingo, fecha en que en Estados Unidos tuvo lugar la celebración (en México es hasta el 10 de mayo), los famosos aparecieron en un restaurante italiano ubicado en Santa Mónica, California, ocasión para la que Rihanna utilizó un conjunto que apenas la cubría y que consistió en un top y falda tejidos en color plateado que cubrían ligeramente su ropa interior azul brillante, así como un abrigo gris.

Para completar el look, la intérprete de "Umbrella" eligió un pequeño bolso y zapatillas plateadas y una gargantilla, según se puede apreciar en las fotografías compartidas por el portal TMZ.

