Rihanna recibió a su segundo bebé con A$AP Rocky

Rihanna incrementó oficialmente su linaje, distintos medios informaron que recientemente recibió en un hospital de California a su segundo bebé con el rapero A$AP Rocky.

De acuerdo con la revista People, la cantante dio a luz a una niña, luego de haber anunciado públicamente su embarazo en el mes de febrero.

Fuentes cercanas a la pareja dijeron que la bebé y la mamá se encuentran descansando en la mansión que la artista tiene en Los Ángeles.

Un amigo cercano a la y empresaria declaró que la pequeña, cuyo nombre no ha sido revelado, está "preciosa. Ella es la viva imagen de Rihanna, incluso hasta en sus ojos claros".

Hasta ahora no ha habido publicaciones oficiales de la familia respecto al nacimiento de la pequeña.

Sin embargo TMZ tiene otra información el sitio publicó “Fuentes con conocimiento directo nos dicen que el bebé llegó el pasado 3 de agosto y nació en Los Angeles. Todavía no sabemos el nombre del bebé, pero sabemos que comienza con la letra “R” y es un niño”.

Con los informes contradictorios probablemente lo mejor sea esperar hasta que Rihanna de a conocer si segundo bebé fue una niña o un niño, además de conocer más detalles sobre su nacimiento.

La intérprete de temas como "Umbrella", “Stay” y “Diamonds” ya tenía un hijo el cual nació el 19 de mayo del 2022 con su pareja A$AP Rocky con quien formalizó su relación en 2021.

RZA, como llamaron a su primogénito, posó junto a sus padres en la portada de la revista Vogue, a comienzos de este 2023.

Fue en febrero del 2023 que Rihanna anunció su segundo embarazo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.

Su barriguita era visible con la ropa entallada que usó bajo un traje rojo de cuerpo completo durante el espectáculo.

Rihanna and A$AP Rocky have welcomed their second child, another baby boy. pic.twitter.com/jYuonyuiBi