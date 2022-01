¡Rihanna y ASAP Rocky serán papás! Filtran tiernas fotos

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de la cantante Rihanna tras filtrarse un par de tiernas fotos en la que luce su pancita junto a su pareja ASAP Rocky, esto dejó conmocionados a sus seguidores.

Valentine’s Day is for me….

but you can watch 😘 #XXSAVAGEX @SavageXFenty pic.twitter.com/sG8JhwdSDN