Riley Keough, nieta de de Elvis Presley hereda todo su imperio

Luego de una larga polémica y algunas acciones legales, la actriz Riley Keough fue nombrada este martes como la máxima heredera del patrimonio de su madre, Lisa Marie Presley.

Por consecuencia, de acuerdo con The Hollywood Reporter, Keough será la única fideicomisaria del patrimonio de Elvis Presley, el llamado Rey del Rock 'n' Roll.

Este martes, Keough se presentó en el Tribunal Superior de Los Ángeles para confirmar el acuerdo. En la misma reunión, acordó pagarle a su abuela Priscilla Presley para que retirara su petición de que se rechazara una enmienda al fideicomiso de Lisa Marie, fechada en 2016.

En este nuevo acuerdo, la actriz de la serie Daisy Jones & The Six señaló que proporcionará hasta 400 mil dólares para pagar los honorarios legales de Priscilla y terminar así la batalla legal.

La disputa entre nieta y abuela surgió unas semanas después de la repentina muerte de Lisa Marie, el pasado 12 de enero de este año. La enmienda de la que habla Priscilla buscaba eliminarla a ella y a su ex gerente comercial Barry Siegel como cofideicomisarios del patrimonio de su hija.

Lisa Marie nombró a Keough y a su fallecido hermano Benjamín, como cofideicomisarios. Originalmente, Priscilla era quien administraba el patrimonio de Elvis, con quien estuvo casada de 1967 a 1973.

Justin Gold, abogado de Riley, señaló que Riley no cobrará por sus servicios como administradora del patrimonio. De esta forma los beneficiarios podrán ahorrarse dinero.

"Al resolver los reclamos pendientes en la Petición de Priscilla, las partes están ahorrando costos legales significativos al evitar el litigio, y también están evitando el espectáculo del litigio intrafamiliar que habría sido hostil a los deseos de Lisa y no en el mejor interés de la familia", explicó el abogado en documentos legales obtenidos por The New York Times.

Dentro del acuerdo también se estipuló que Priscilla permanecerá como "asesora especial" del fideicomiso. Incluso recibirá una paga especial no revelada durante al menos una década o hasta que muera.

