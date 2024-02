¿Riñón nuevo o show de Taylor Swift? Así fue el dilema de una swiftie

Muchos alguna vez nos preguntamos qué haríamos si nos pusieran en frente la posibilidad de ir al concierto de nuestro artista favorito o algo que nos ayude realmente, como un trasplante de riñón.

Aunque parezca difícil de creer, esto le pasó a Tamara Gray, una fanática de Taylor Swift que tuvo que elegir entre su salud o asistir al concierto de su cantante favorita en Sidney, Australia.

La madre swiftie de 35 años reveló con lujo de detalle a 9 News, que pese a estar en la lista de espera por un trasplante de riñón, jamás pensó que una puerta se abriría para ella y menos a unas horas de ver en vivo a ‘Tay Tay’.

Según TMZ, cerca de las 8:30 de la mañana cuando Tamara estaba en el Aeropuerto de la Costa Dorada (Gold Coast Airport) en Coolangatta, Queensland, recibió una llamada de teléfono del personal del hospital, avisándole que tenían un riñón listo para ella.

