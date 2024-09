Robert Pattinson protagoniza la película Mickey 17

El reconocido cineasta surcoreano Bong Joon-Ho, responsable del éxito global Parasite (2019), vuelve a la gran pantalla con su nueva película Mickey 17. Esta producción de ciencia ficción, basada en la novela homónima de Edward Ashton, ha generado gran expectación tras el lanzamiento de su primer tráiler.

El largometraje contará con la actuación principal de Robert Pattinson, conocido por su versatilidad en títulos como The Batman y El faro.

What's it feel like to die? From director Bong Joon Ho, comes Mickey 17 - only in theaters January 31, 2025. #Mickey17 pic.twitter.com/C3mRquxllY