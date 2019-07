Roberto Palazuelos afirma que Luis Miguel era “un don nadie”

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor, empresario y abogado Roberto Palazuelos ha dado de qué hablar durante el último año porque no le gustó cómo lo presentaron en la serie biográfica de Luis Miguel para Netflix.

Además de establecer que la producción tiene errores en las fechas y en detalles de su relación con El Sol, el mexicano ha rechazado que por el cantante haya conocido el mundo, pues él presume tener amistades más importantes.

Así lo reveló en una entrevista publicada recientemente por el periodista Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, donde el empresario habló de su historia de vida y de las fiestas que gozó en la ex residencia presidencial en México conocida como Los Pinos.

Para empezar, Palazuelos aclaró que nunca se peleó con Luis Miguel ni se dejaron de hablar. "Es una mentira de la que sacan provecho los escritores", aseguró antes de contar que se encontró con el cantante en un restaurante en Miami y platicaron por unos minutos.

Pero lo que pocas veces había hablado con tanta apertura fue de las fiestas que celebraba con sus amigos hijos de presidentes de México, durante las décadas de los 80 y 90.

"En aquel entonces yo sí tenía amigos verdaderamente poderosos, para los que Luis Miguel era ahí una pelusa al lado de ellos", dijo con desdén hacia el cantante.

Aseguró que Luis Miguel tenía un avión viejo de 1968 con el que no se podía llegar ni a Nueva York, a diferencia de los aviones con los que viajaba con su amigo Gerardo de la Madrid, uno de los hijos del ex presidente de México Miguel de la Madrid.

Y es que mientras Palazuelos era del grupo de amigos de Gerardo, Luis Miguel era amigo del otro hijo del presidente, Federico de la Madrid, junto a Jorge "El Burro" Van Rankin y Miguel Alemán.

Yo nunca le voy a tener envidia a Luis Miguel: Roberto Palazuelos

Roberto, quien pronto tendrá su reality show en la cadena MTV, relató que "el presidente de la Madrid casi todos los miércoles se iba de gira y no le gustaba ir a Los Pinos, a él le gustaba ir a su casa en Cuautla. Imagínate las fiestas que hacíamos en la cancha y en los jardines de Los Pinos".

En los tiempos de De la Madrid no te dejaban pagar nada, la única regla del Estado Mayor era ‘No queremos ver botellas sobre las mesas’, pero las cuentas siempre las pagó el Estado Mayor Presidencial.

"Después con Salinas no te pagaban todo y con Ernesto Zedillo (presidente de 1994 al 2000), ¡menos!, había que hasta poner de más para pagar la cuenta. A mí me tocó ver cómo México fue evolucionando. Aunque el sexenio que tenía los mejores aviones fue el sexenio de Ernesto Zedillo", contó sin tapujos.

Roberto Palazuelos dejó claro que fue más amigo de los hijos de los ex presidentes de México, que de Luis Miguel, a quien no le envidia nada.

"Yo nunca le voy a tener envidia a Luis Miguel. Yo no le tengo envidia a nadie, soy muy feliz con lo que soy. Nunca le he tenido envidia, siempre le he tenido admiración", ha dicho.