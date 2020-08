Roberto Palazuelos confirma y asegura que ha visto ovnis en Tepoztlán

Ciudad de México.- En una charla online, Roberto Palazuelos platicó sobre el encanto de Tepoztlán, donde en más de una ocasión ha visto ovnis.

El actor contó que en este lugar tiene una casa de descanso en la que se relaja y se llena de energía.

En la plática con el programa "En el baño", Palazuelos aseguró que este lugar, ubicado en el estado de Morelos, es un sitio con tanta magia, que seres de otros planetas lo visitan.

"Tepoztlán en un lugar maravilloso en donde yo vi un ovni en 1993 y decidí comprar un terreno ahí, tengo una casa en donde me gusta ir a desconectarme de todo".

Sobre el misticismo de este lugar, Roberto aseguró que en Tepoztlán existe una base subterránea ovni.