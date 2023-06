Roberto Palazuelos prepara nuevo reality show: 'El hotel de los famosos'

El éxito que está teniendo 'La casa de los famosos México' deja con ganas a cualquiera de generar un proyecto similar, como es el caso de Roberto Palazuelos, quien prepara un reality show que podría llamarse 'El hotel de los famosos'.

Entre su grupo de amigos, además de Van Ranking, se encuentra Luis Miguel, a quien ha dicho no ve desde hace un tiempo. Por tal motivo, fue cuestionado si aprovechará la gira de 'El Sol' para reecontrarse con él en alguno de sus conciertos.