Roger Water no le hace 'el feo' a los frijoles; los pide en Costa Rica

COSTA RICA.- El fundador de la banda Pink Floyd, Roger Waters, afina los últimos detalles para su presentación de este sábado en el Estadio Nacional, de San José de Costa Rica, en donde reunirá a más de 40.000 seguidores.

De acuerdo a Vanguardia, Teletica.com asistió a una visita guiada del montaje del escenario y sonido, y se nos aseguró que este será un show nunca antes visto en el país.

Waters llegará al país el mismo día de su show, acompañado de 125 personas de su staff, todos arribarán en vuelos privados y se hospedarán en un lujoso hotel capitalino.

“Desde hace más de una semana hemos estado trabajando en el montaje del show. Somos más de 250 personas las encargadas de que todo este perfecto para el sábado”, expresó Arlette Arroyo, productora técnica local de Move Concerts.

Como dato curioso, Arroyo expresó que el intérprete de Hey you solicitó arroz y frijoles entre sus gustos para su cena en el país.

“Nosotros estábamos pensando en tener buenos platillos. Pero el cantante quiere arroz y frijoles, vamos prepararle los mejores para que se enamore más de nuestro país”, añadió la productora técnica.

Como parte del espectáculo, 12 niños del Oratorio Don Bosco Sor María Romero, serán los encargados de cantar junto a Waters el popular éxito Another Brick in the Wall, ellos desde hace varias semanas ensayan para dar lo mejor de sí mismos.

Cabe destacar que para este concierto ya no hay boletos disponibles, las puertas del recinto se abrirán a las 4 p. m. y el espectáculo iniciará a las 7 p. m.

Solo para el sábado se esperan que unas 1.500 personas –edecanes, fiscales de puertas, seguridad y producción- trabajen para que los asistentes disfruten de una inolvidable presentación.