Tras fuertes críticas, Romeo Santos defiende letra de 'Perjurio'

CIUDAD DE MÉXICO.- Romeo Santos generó una nueva polémica con la letra de "Perjurio", un tema que forma parte de su nuevo álbum "Golden". Tras ser cuestionado por el contenido sexual de este tema, el cantante decidió dar explicaciones en su cuenta de Instagram.

"Violé tu piel y tu nobleza los más puro. Por una noche de placer es un perjurio", dice la canción. "Deseaba probar de tu cuerpo. Caíste en mi trampa. Antojo sexual. Dieciocho primaveras ibas a cumplir. Doncella ahora me arrepiento", agrega el tema que fue muy criticado en las redes sociales, informa el portal Infobae.

En medio del escándalo, el intérprete salió a defenderse: "Soy poeta, narrador, cuentista de situaciones que a veces podrían ser verídicas y otras exageradas. Es lo hermoso del arte de la composición musical, expresar lo que otros sienten, pero no pueden decir con metáforas ni rimas".

"Jamás me disculparía por el hecho de que alguna letra ofendiera a alguien. Esta sería la primera y la última vez que daré una explicación"

"Jamás me disculparía por el hecho de que alguna letra ofendiera a alguien. Más, esta sería la primera y la última vez que daré una explicación sobre una de mis canciones. Yo lo hago en esta ocasión por el respeto que tengo a mi público, y no quisiera que algunos se infecten de la negatividad de otros", señaló el artista.

"El tema 'Perjurio' narra desde la perspectiva de un hombre, como engatusa a una joven para llevarla a la cama. No deja de ser un acto cruel de parte del personaje. Pero en ningún momento insinué que hubo violación física forzosamente, pero ese mismo motivo dice: 'Ya no te vuelvo a llamar'. La temática fue intencionada como hay algunos hombres que le comen el cerebro a las jóvenes ingenuas solo para conseguir una noche de placer. Al mismo tiempo, describí el arrepentimiento del personaje. No es algo verídico, pero sí hay muchas mujeres que podrían identificarse con la canción. Mujeres que fueron engañadas y hombres lamentando que han hecho falsas promesas con el objetivo de llegar a esa intimidad", explicó.

"Dije que la chica tenía 17 años para que el concepto de doncella inocente tuviese más credibilidad, e incluí que era virgen porque entiendo que la virginidad es lo más valioso que puede tener una mujer. No entré en detalles sobre la edad del personaje porque no lo vi necesario. Puede tener 19 años, 20 años o hasta la misma edad de la chica. Repito, mi intención no fue hacer un tema donde un hombre viola físicamente a una joven, sino que jugó con sus sentimientos; se aprovechó de su inmadurez mental", dijo el artista.

Esta no es la primera vez que el cantante está envuelto en una polémica. Recientemente, hizo que una fanática le tocara sus partes íntimas durante un show. Además, debió modificar el videoclip del tema "Sobredosis", luego de que YouTube le bajara el material por las fuertes escenas de sexo que tenía.